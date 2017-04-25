В Харькове полицейский во время дворовой ссоры открыл стрельбу

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 24 апреля, в Харькове нетрезвый мужчина открыл стрельбу из травматического оружия во дворе жилого дома, сообщает полиция Харьковской области.

Инцидент на улице на улице Гвардейцев Широнинцев произошел около 17:00. Установлено, что во дворе жилого дома 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта совершил выстрел в землю из травматического оружия.

В результате происшествия никто не пострадал. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

По данным издания newsroom, во время поверхностного досмотра у предполагаемого стрелка нашли удостоверение сотрудника патрульной полиции. В момент случившегося полицейский не находился на службе.