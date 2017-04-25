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    Происшествия

    В Харькове полицейский во время дворовой ссоры открыл стрельбу

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    Нацполиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 24 апреля, в Харькове нетрезвый мужчина открыл стрельбу из травматического оружия во дворе жилого дома, сообщает полиция Харьковской области.

    Инцидент на улице на улице Гвардейцев Широнинцев произошел около 17:00. Установлено, что во дворе жилого дома 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта совершил выстрел в землю из травматического оружия.

    В результате происшествия никто не пострадал. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

    По данным издания newsroom, во время поверхностного досмотра у предполагаемого стрелка нашли удостоверение сотрудника патрульной полиции. В момент случившегося полицейский не находился на службе.

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