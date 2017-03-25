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    Киев

    В центре Киева произошла стрельба, ранен мужчина - СМИ

    Тема:

    Взрыв в здании полиции в Ровно (477)

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    Согласно информации, мужчине прострелили ногу. Причиной стрельбы стала ссора, пострадавшего забрали в больницу медики "скорой" помощи. Полицейские сообщили о двух задержанных.
    Стрельба в центре Киева
    Hromadske.UA / Twitter

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева, на улице Омеляновича-Павленко (бывшая ул. Суворова), произошла стрельба, в результате был ранен мужчина. Об этом сообщает "Громадское".

    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Stefan Wermuth
    Стрельба в Лондоне. Британский парламент в оцеплении полиции

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    Инцидент произошел вблизи ресторана "Хмели-Сунели" — мужчине прострелили ногу. По предварительной информации, причиной стрельбы стала ссора. Пострадавшего забрали в больницу медики "скорой" помощи.

    На месте работают полицейские. Они сообщили о двух задержанных.

    Другие детали инцидента не сообщаются.

    Ранее сообщалось, что охранник Киевской городской государственной администрации (КГГА) услышал звук, похожий на выстрел и увидел на стене административного здания на третьем этаже выемку, которую могла оставить пуля. На место инцидента сразу же были вызваны полиция и эксперты из МВД, однако пуль или гильз на месте происшествия они не обнаружили.

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