В центре Киева произошла стрельба, ранен мужчина - СМИ

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева, на улице Омеляновича-Павленко (бывшая ул. Суворова), произошла стрельба, в результате был ранен мужчина. Об этом сообщает "Громадское".

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Инцидент произошел вблизи ресторана "Хмели-Сунели" — мужчине прострелили ногу. По предварительной информации, причиной стрельбы стала ссора. Пострадавшего забрали в больницу медики "скорой" помощи.

На месте работают полицейские. Они сообщили о двух задержанных.

Другие детали инцидента не сообщаются.

Ранее сообщалось, что охранник Киевской городской государственной администрации (КГГА) услышал звук, похожий на выстрел и увидел на стене административного здания на третьем этаже выемку, которую могла оставить пуля. На место инцидента сразу же были вызваны полиция и эксперты из МВД, однако пуль или гильз на месте происшествия они не обнаружили.