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    В результате стрельбы в ночном клубе в Огайо ранены 9 человек - полиция

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    По данным полиции, среди пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе в штате Огайо пять женщин и четыре мужчины. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
    Стрельба в ночном клубе в Огайо
    @nbc4i

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере девять человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Огайо, сообщает полиция города Колумбус.

    Стрельба в Огайо
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    Стрельба в ночном клубе в Огайо: один человек погиб, 14 человек ранены

    "Сегодня 16 апреля 2017 года около 03.20 (10.20 по Киеву) в клубе J&R Party Hall завязалась потасовка, неизвестный (неизвестные) открыли огонь внутри здания. В результате стрельбы 9 человек получили ранения. Состояние раненых различно: от небольших ранений до ран, представляющих угрозу для жизни", — говорится в сообщении полиции в микроблоге Twitter.

    По данным полиции, среди пострадавших пять женщин и четыре мужчины.

    По информации телеканала KTLA, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Как сообщается, на данный момент отсутствует информация о подозреваемых. Полиция города ведет расследование по факту стрельбы.

    Ранее американские СМИ сообщали, что возле клуба в американском городе Колумбус, штат Огайо, произошла стрельба.

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