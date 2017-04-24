В кафе Харькова подстрелили мужчину

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Один человек ранен в результате стрельбы в одном из кафе Харькова, правоохранители устанавливают личность и местонахождение правонарушителя, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Харьковской области.

"Правоохранители устанавливают личность мужчины, открывшего стрельбу в одном из кафе Шевченковского района. В результате происшествия один из посетителей получил непроникающее ранения грудной клетки. Предварительно установлено, что неизвестный стрелял из травматического оружия", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сейчас состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное. "Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в центре Киева, на улице Омеляновича-Павленко (бывшая ул. Суворова), произошла стрельба, в результате был ранен мужчина.