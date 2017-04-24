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    Происшествия

    В кафе Харькова подстрелили мужчину

    (обновлено: )8510
    В Нацполиции сообщили, что в результате стрельбы один из посетителей получил непроникающее ранения грудной клетки, неизвестный стрелял из травматического оружия.
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    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Один человек ранен в результате стрельбы в одном из кафе Харькова, правоохранители устанавливают личность и местонахождение правонарушителя, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Харьковской области.

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    "Правоохранители устанавливают личность мужчины, открывшего стрельбу в одном из кафе Шевченковского района. В результате происшествия один из посетителей получил непроникающее ранения грудной клетки. Предварительно установлено, что неизвестный стрелял из травматического оружия", — говорится в сообщении.

    По данным правоохранителей, сейчас состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное. "Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события", — добавили в полиции.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева, на улице Омеляновича-Павленко (бывшая ул. Суворова), произошла стрельба, в результате был ранен мужчина.

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