В Днепровском районе Киева подстрелили человека

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Днепровском районе столицы возникла стрельба, ранение получил один человек, сообщает "Киев Оперативный".

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"На линию 102 поступил вызов о том, что на ул. Шептицкого (Днепровский район), возле "инглиш-центра", произошла стрельба. Предположительно из автоматического оружия", — отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что прибывшие на место патрульные полицейские задержали троих подозреваемых. В результате стрельбы пострадал один человек, его госпитализировали.

Сейчас правоохранители выясняют причины стрельбы.

Ранее сообщалось, что в центре Киева, на улице Омеляновича-Павленко (бывшая ул. Суворова), произошла стрельба, в результате был ранен мужчина.