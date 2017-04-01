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    Киев

    В Днепровском районе Киева подстрелили человека

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    Взрыв в здании полиции в Ровно (478)

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    Согласно информации, прибывшие на место патрульные полицейские задержали троих подозреваемых. В результате стрельбы пострадал один человек. Причины стрельбы выясняются.
    Стрельба в Днепровском районе Киева
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Днепровском районе столицы возникла стрельба, ранение получил один человек, сообщает "Киев Оперативный".

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    "На линию 102 поступил вызов о том, что на ул. Шептицкого (Днепровский район), возле "инглиш-центра", произошла стрельба. Предположительно из автоматического оружия", — отмечается в сообщении.

    При этом добавляется, что прибывшие на место патрульные полицейские задержали троих подозреваемых. В результате стрельбы пострадал один человек, его госпитализировали.

    Сейчас правоохранители выясняют причины стрельбы.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева, на улице Омеляновича-Павленко (бывшая ул. Суворова), произошла стрельба, в результате был ранен мужчина.

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