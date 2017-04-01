Болезненная пенсионная реформа: плюсы и минусы реализации

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Пенсию могут повысить уже с 15 октября этого года. По крайней мере, на это надеется премьер-министр Владимир Гройсман. Однако для этого необходимо, чтобы Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект до 15 июля.

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Реалистичность прогнозов премьер-министра прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам пенсионной системы "Реанимационного пакета реформ" Галина Третьякова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи реально, що з 15 жовтня в Україні відбудеться підвищення пенсій?

— По-перше, в нас підвищення пенсій закладено в цьому році двічі — з 1 травня і з 1 грудня. І відповідно, це закладено в державному бюджеті. Для того, щоб змінити щось і підвищити ще, бо це підвищення, про яке я згадала, воно стосується тільки нижніх частин пенсій. Ті, хто отримує зараз пенсію і мінімальному розмірі 1247 гривень, вони будуть з 1 травня отримувати 1312, а з 1 грудня — 1373. На жаль, ми вже поспіль чотири роки не індексуємо пенсії, які мають більший розмір. І от для того, щоб зробити таку індексацію, це потребує зміни до державного бюджету. Начебто в державному бюджеті ми зараз маємо на 29 березня, ми маємо перебільшення надходжень до державного бюджету, можна навіть констатувати зростання економіки. І якщо уряд до червня буде впевнений, що такі компенсатори в державному бюджеті з'явилися, то уряд може висувати на ВР пропозицію щодо індексації. Але це не реформа. Це лише є підвищення рівня життя, яке нестерпно впало, можна так сказати, для наших пенсіонерів. І це треба робити. Але саме безпосередньо реформа має передбачати зміну суспільних відносин і запровадження якихось інших механізмів, які в подальшому, в майбутньому не будуть погіршувати стану не тільки нинішніх пенсіонерів, але й тих пенсіонерів, які будуть виходити завтра-післязавтра чи через два-три роки. Бо там ситуація буде ускладнюватися за демографічних чинників.

Підвищення пенсій не суперечить тій пенсійній реформі, яка значиться в меморандумі з МВФ?

— По-перше, треба розуміти, що МВФ не вимагає чогось робити в середині солідарного рівня чи всередині накопичувального рівня. Він турбується лише тим, щоб доходи і витрати нашої держави дозволяли повертати наш борг відсотками. Бо ми заборгували МВФ. І таким чином. всі такі вимоги, які вони висувають, вони стосуються того, щоб збалансувати бюжет, збільшити доходну частину і зменшити витратну. Так от, саме солідарний рівень пенсійного забезпечення знаходиться у витратах, і, звісно, що у разі, якщо ми індексуємо пенсії своїм пенсіонерам, то ця індексація для того, щоб МВФ був спокійний, що ми будемо повертати кредити також, вона має не наздоганяти ті процеси доходні. Тому він тільки каже про те, що ці витрати на пенсіонерів мають бути знижені у відсотках до всіх витрат державного бюджету і наших усіх публічних коштів. Протиріччя немає.

Зараз кошти в країні є, щоби підвищувати пенсії вже з 1 жовтня цього року?

— Ще раз я хочу наголосити, що на 29 березня державний бюджет йде з перевищенням плану надходжень відповідно до запланованих величин. І це декілька десятків мільярдів гривень. А для того, щоб ми, наприклад, проіндексували пенсію своїм пенсіонерам у верхніх цих прошарках, то нам потрібно десь чотири мільярди на місяць. Якщо ми переконаємося, що в нас надходження до державного бюджету все ж таки більше, ніж було заплановано, і воно йде в плюс, то індексацію таку провести в цьому році можна.

Напередодні декілька фракцій політичних сил в ВР вимагали від уряду підвищення пенсій. Є ймовірність, що заява прем'єра частково є політичною?

— Вона не може бути не політичною. Бо прем'єр є політиком, в нас міністри, відповідно до нового закону, вони є політичними посадами. Тому вони мають спілкуватися з суспільством і перекладати фахову мову, експертну мову на мову суспільства. Тому як може прем'єр робити не політичні заяви.

Я маю на увазі, що просто так він реагує на заклики від фракцій, аби не мати політичних втрат, бо незабаром звіт уряду.

— Ми значно погіршили ситуацію з фінансуванням наших пенсіонерів. Наприклад, на початок два роки тому, ми мали коефіцієнт заміщення так званий в середньому по країні пенсії 0,35, а зараз він складає 0,3. Таким чином можна 100% експертно констатувати погіршення ситуації доходів у прошарках населення, які відносяться до пенсіонерів. А тому їм треба життя покращувати. Більше того, я хочу сказати, що соціальний перерозподіл цей, коли ми населенню якісь соціальні виплати робимо, воно прибирає так звану регресивну шкалу оподаткування, яку ми запровадили. Ми ж не обкладаємо прошарки населення, які отримують більше, таким самим відсотком, як і тих, хто є бідним і середнім класом. Так от, перерозподіл через соціальні виплати підвищує, знижує нерівність у бідних і середніх прошарках населення. І можна сказати, що трішечки вирівнює нерівність у доходах зверху і знизу. Тому це робити треба. З політичних міркувань, в тому числі, для того, щоби суспільство наше було спокійне і розбудовувало економіку, а не займалося революціями, соціальними напругами якимись і іншими чинниками.

Зараз Володимир Гройсман прогнозує бездефіцитний Пенсійний фонд до 2024 року.

— Ще раз хочу сказати, що це все треба робити, але це не реформа. Це треба робити — покращувати життя пенсіонерів, вишукувати в державному бюджеті для індексації пенсій, балансувати солідарний рівень. Але це ніяким чином не нагадує реформу. Воно не змінює для майбутніх поколінь, можна сказати так, що якщо ми будемо робити це для сьогоднішніх пенсіонерів, то можна 100% констатувати, що майбутні пенсіонери будуть знаходитися все в гіршому і в гіршому стані, якщо ми не запровадимо другу і третю колону. Ось і все.

Ранее эксперт в сфере финансов Олег Устенко в эфире Голоса Столицы заявил, что дефицит Пенсионного фонда Украины является катастрофически огромным.

Также эксперт по вопросам экономики Илья Несходовский в эфире "ГС" заявил, что нужно увеличивать пенсионный возраст для тех категорий граждан, которые не платят страховые взносы.