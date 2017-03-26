Полиция раскрыла детали стрельбы в центре Киева

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что в результате ночной стрельбы в центре столицы был ранен студент 1998 года рождения, его прооперировали.

По ее словам, он получил ранение голени, во время операции врачи изъяли резиновую пулю, его состояние удовлетворительное.

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Изначально в правоохранительные органы поступила информация о стрельбе от прохожих. Когда на место прибыли патрульные, они нашли гильзу и вызвали следственно-оперативную группу, сообщила Блищик. В этот момент, по ее словам, с придомовой территории выехал автомобиль Volkswagen, и с его стороны был совершен выстрел, которым был ранен студент.

"Фактически это все произошло на глазах сотрудников полиции, которые там находились, они конечно сразу бросились, чтобы задержать стрелка, он, очевидно, находился в состоянии алкогольного опьянения, нацелил оружие на правоохранителей", — заявила глава отдела коммуникации ГУ НП в Киеве, добавив, что в отношении злоумышленника оружие не применялось.

"Его удалось задержать без единого выстрела, его товарищ пытался сопротивляться, еще один мужчина, который был водителем, попытался угомонить товарищей, но они его не слушали", — заявила Блищик в комментарии 112 Украина.

Их доставили в Печерское управление полиции. Действия стрелка квалифицируют по ч. 4 ст. 296 УКУ "хулиганство".

Ранее сообщалось, что стрельба произошла у ресторана на улице Омеляновича-Павленко в центре Киева. По данным СМИ, причина — ссора.