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    В Киеве водители устроили гонки со стрельбой и ДТП

    (обновлено: )39
    Honda, BMW и Range Rover устроили ночные гонки, во время которых участники открыли стрельбу по активистам, которые пытались их остановить. Вскоре Honda на полном ходу врезалась в маршрутку.
    В Киеве водители устроили гонки со стрельбой
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В субботу на Лесном массиве в Киеве водители устроили гонки со стрельбой, что привело к серьезному ДТП, сообщает dtp.kiev.ua.

    "На Левом берегу Honda, BMW и Range Rover устроили ночные гонки, во время которых участники открыли стрельбу по активистам, которые пытались их остановить. Через пару часов Honda на полном ходу врезалась в маршрутку на Братиславской", — говорится в сообщении.

    Пассажиры вытащили водителя и нанесли ему легкие телесные повреждения, он госпитализирован.

    dtp.kiev.ua
    В Киеве водители устроили гонки со стрельбой

    Напомним, 1 марта в Липецкой области пассажирский автобус из Украины столкнулся с грузовиком, пострадали два человека.

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