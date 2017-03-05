В Киеве водители устроили гонки со стрельбой и ДТП

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В субботу на Лесном массиве в Киеве водители устроили гонки со стрельбой, что привело к серьезному ДТП, сообщает dtp.kiev.ua.

"На Левом берегу Honda, BMW и Range Rover устроили ночные гонки, во время которых участники открыли стрельбу по активистам, которые пытались их остановить. Через пару часов Honda на полном ходу врезалась в маршрутку на Братиславской", — говорится в сообщении.

Пассажиры вытащили водителя и нанесли ему легкие телесные повреждения, он госпитализирован.

dtp.kiev.ua В Киеве водители устроили гонки со стрельбой

Напомним, 1 марта в Липецкой области пассажирский автобус из Украины столкнулся с грузовиком, пострадали два человека.