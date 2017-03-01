Под Липецком пассажирский автобус из Украины попал в ДТП, есть пострадавшие

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Липецкой области пассажирский автобус из Украины столкнулся с грузовиком, пострадали два человека, сообщает управление МЧС РФ региона.

Информация о ДТП на 416 километре трассы М-4 "Дон" в Задонском районе поступила в МЧС в 7.20 (8.20 по Киеву) среды.

"Произошло столкновение автобуса Volvo, следовавшего по маршруту "Горловка, Луганская область – Москва" и грузового автомобиля Iveco… В результате ДТП есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости представитель управления МЧС, в аварии пострадали два человека. По данным Задонской райбольницы, куда поступили раненые, это мужчина, зарегистрированный в Ставрополе, и женщина из Горловки. У мужчины перелом лучевой кости и ушибы, у женщины — перелом носа и ушиб колена.

По данным МЧС, на месте аварии остались шесть пассажиров автобуса, остальные "попутным транспортом отправлены до места назначения".

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате аварии погиб депутат.