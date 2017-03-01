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    Происшествия

    Под Липецком пассажирский автобус из Украины попал в ДТП, есть пострадавшие

    (обновлено: )5001
    Как сообщили в МЧС РФ по Липецкой области, в результате аварии пострадали два человека: у мужчины перелом лучевой кости и ушибы, у женщины - перелом носа и ушиб колена.
    В Липецкой области попал в ДТП автобус из Украины
    МЧС РФ по Липецкой области

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Липецкой области пассажирский автобус из Украины столкнулся с грузовиком, пострадали два человека, сообщает управление МЧС РФ региона.

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    Информация о ДТП на 416 километре трассы М-4 "Дон" в Задонском районе поступила в МЧС в 7.20 (8.20 по Киеву) среды.

    "Произошло столкновение автобуса Volvo, следовавшего по маршруту "Горловка, Луганская область – Москва" и грузового автомобиля Iveco… В результате ДТП есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

    Как рассказал РИА Новости представитель управления МЧС, в аварии пострадали два человека. По данным Задонской райбольницы, куда поступили раненые, это мужчина, зарегистрированный в Ставрополе, и женщина из Горловки. У мужчины перелом лучевой кости и ушибы, у женщины — перелом носа и ушиб колена.

    По данным МЧС, на месте аварии остались шесть пассажиров автобуса, остальные "попутным транспортом отправлены до места назначения".

    Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате аварии погиб депутат.

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