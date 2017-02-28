Караченцов, попавший в ДТП, останется в больнице еще несколько дней

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Попавший в ДТП актер Николай Караченцов проведет в больнице еще несколько дней, сообщила журналистам жена актера Людмила Поргина.

Актер был госпитализирован в понедельник после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. Позднее его перевели в нейрохирургическую реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Ни сотрясения, ни гематом… Они еще будут капельницы делать, потому что у него порезы от стекла", — сказала Поргина. "Нас подрезали, и мы вылетели на противоположную сторону и перевернулись. Все здоровы, все живы — это самое главное… Водитель не посмотрел, что я выезжаю с главной улицы", — добавила она, отметив, что Караченцов пребывает в "боевом" настроении.

Директор НИИ имени Склифосовского Могели Хубутия рассказал, что актера оставили в больнице еще на два-три дня. "Был консилиум, мы на консилиуме и решили его оставить дня на два, на три… Мы будем проводить дополнительные исследования. Если ничего не увидим, что может нас смущать, мы собираемся его отпустить домой. Есть небольшая ушибленная рана на лобной области, ну и под вопросом — легкое сотрясение головного мозга", — сказал Хубутия.

По его словам, нет оснований полагать, что эта травма может негативно сказаться на состоянии Караченцова. "Мы сделаем ему дополнительные обследования, так как он у нас периодически обследуется, и мы ему сделаем энцефалограмму лобных пазух, нет ли там каких-то изменений… У пациента нормальное настроение, он общается с удовольствием", — добавил Хубутия.

По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.