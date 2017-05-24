Экс-главу ГП "Ялтинский морской порт" заподозрили в хищении плавучего крана

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители установили причастность бывшего руководителя государственного предприятия "Ялтинский морской порт" к захвату самоходного морского плавучего крана "Черноморец-27" в Крыму в 2014 году, заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

"Собраны доказательства и установлена причастность к захвату судна бывшего руководителя государственного предприятия "Ялтинский морской торговый порт", — сказал Жученко, которого цитирует пресс-служба областной прокуратуры.

По его словам, следствие установило, что в 2014 году по указанию бывшего руководителя морского порта на баланс предприятия был незаконно поставлен самоходный морской плавкран "Черноморец-27" стоимостью около 420 тысяч долларов, который был арендован у предприятия "Администрация морских портов Украины".

Прокурор сообщил, что суд санкционировал задержание бывшего руководителя порта, он объявлен в розыск.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.