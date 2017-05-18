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    В Крыму появится десантно-штурмовой батальон

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    В Крыму в этом году должны развернуть отдельный десантно-штурмовой батальон в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в районе города Феодосия.
    Крым. Архивное фото
    RIA News Александр Кириак | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Отдельный десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму до 1 декабря 2019 года на базе формирующегося на полуострове в настоящий момент десантно-штурмового батальона 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

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    "В Крыму в этом году должны развернуть отдельный десантно-штурмовой батальон в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в районе города Феодосия, а потом на его базе будет развернут в течение двух лет до конца 2019 года до 1 декабря десантно-штурмовой полк. Такое решение приняла военная коллегия, планы утверждены верховным главнокомандующим", — заявил Шаманов РИА Новости.

    Ранее в пункте пропуска "Гоптовка-Нехотеевка" на украинско-российской границе состоялась передача 12 заключенных из Крыма. Передача стала возможной благодаря подписанию соглашения между украинским и российским омбудсменами о перемещении осужденных в Крыму для отбывания наказания в Украине.

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