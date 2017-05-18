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    В Крым прибыла делегация из США

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (119)

    (обновлено: )64040
    В составе делегации представители американского Центра гражданских инициатив во главе с президентом и основателем этой организации Шэрон Теннисон. Делегация прибыла в лагерь "Артек".
    Крым. Архивное фото
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Делегация из США, в составе которой представители американского Центра гражданских инициатив во главе с президентом и основателем этой организации Шэрон Теннисон, прибыла в Крым и находится с визитом в международном детском центре "Артек", сообщил РИА Новости советник директора лагеря Борис Вербенко.

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    "Делегация прибыла в наш лагерь. В рамках визита у нас предусмотрено две основные локации. Первое – мы показываем, что сделано в лагере за последние 3 года, второе – встречаем их с детьми из Соединенных Штатов, которые приехали и участвуют в нашей пятой смене", — сказал Вербенко.

    По его словам, программа визита рассчитана на два часа.

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    Первый визит Шэрон Теннисон в Крым состоялся в июне прошлого года. Тогда в состав американской делегации вошли общественные активисты, экс-чиновники и преподаватели.

    В Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины. 

    В церемонии подписания приняли участие президент Европейского парламента Антонио Таяни, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела, президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль. После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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