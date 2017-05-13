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    Силовики назвали число обстрелов со стороны ополченцев за минувшие сутки

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    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле" (338)

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    По данным пресс-центра штаба АТО, в пятницу, 12 мая, ополченцы 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в Донбассе. В результате обстрелов был ранен один военнослужащий.
    Позиции украинских военных на северо-западной окраине Авдеевки. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Украинские военные заявляют о 22 обстрелах их позиций в зоне военной операции в Донбассе в пятницу, один военный получил ранения.

    "С начала суток боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины… С начала суток один украинский военнослужащий получил ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции, размещенном в Facebook.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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