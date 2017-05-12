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    Под Киевом произошел взрыв во дворе дома судьи

    Тема:

    Криминальная Украина: беспредел и насилие (51)

    (обновлено: )25230
    О взрыве сообщила сама судья Высшего хозяйственного суда Мальвина Данилова. По ее словам, ей начали поступать угрозы, а взрыву предшествовали полеты дронов над домом.
    Судья Высшего хозяйственного суда Украины Мальвина Данилова
    censor.net.ua

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Судья Высшего хозяйственного суда Украины Мальвина Данилова заявила, что ночью во дворе ее дома взорвалась граната, которую бросили туда неизвестные.

    По ее словам, в ночь на четверг во двор дома, где она живет в селе Вишенки Киевской области, бросили гранату, чему предшествовали полеты дронов над домом.

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    "Мне постоянно поступают угрозы. Я думаю, это связано с решениями, которые я принимала в суде. Я не могу сказать, в каком виде эти угрозы поступают, потому что обещала следователям полиции не распространяться", — заявила Данилова в комментарии ТСН.ua.

    Никто не пострадал. Полиция пока данную информацию не комментировала.

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    В ноябре 2016 года СМИ сообщали, что под Киевом злоумышленники ворвались в дом судьи Мальвины Даниловой, применили силу к ней и ее гражданскому мужу и похитили 500 тысяч долларов. Позже, в комментарии журналистам, председатель совета судей Валентина Симоненко заявила, что это уже третье ограбление судей в течение недолгого времени, и виной всему — электронные декларации, которые заполнили судьи. 

    Позже журналисты выяснили, что судейскую карьеру Данилова начала в 1999 году с назначения судьей Московского районного суда города Харькова. В мае 2009 года она переехала в Киев, где получила пост судьи Киевского апелляционного административного суда. В 2012 году постановлением Верховной Рады ее избрали судьей Высшего хозсуда Украины, где она продолжает работать. Данилова никогда не занималась бизнесом и не занимала высокооплачиваемые должности. В начале 90-х она работала юристом Харьковского дошкольного детского дома, а впоследствии, в 1993-1999 годах — следователем и старшим следователем Орджоникидзевского райотдела Харькова.

    В СМИ также были выложены снимки ее роскошного дома под Киевом. Видео доступно на канале "ВГО Автомайдан" в Youtube.

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