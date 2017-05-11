В Донбассе прогремел взрыв: есть жертвы

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский сапер, сообщает Штаб военной операции.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве подорвались саперы группы разминирования одной из механизированных бригад. Один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован. Обстоятельства выясняются", – пояснили в ведомстве.

Инцидент произошел в Донецкой области. Сейчас на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.