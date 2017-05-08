Полиция сообщила подробности массовой драки иностранцев в центре Одессы

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В массовой драке в центре Одессы участвовали граждане Турции, заявил в воскресенье сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

В ночь на 7 мая в центре Одессы на ул. Дерибасовской произошла массовая драка. Прибывшая на место происшествия полиция применила слезоточивый газ.

По словам Форостяка, компания иностранцев примерно из 10 человек употребляла алкоголь во время ночного ужина, вскоре между ними завязалась драка. В числе участников драки были как граждане Турции, так и этнические турки. Конфликт, начавшийся с перепалки, продолжился бросанием стульев, переворачиванием столов.

"Охрана — агентство "Карабинер" — пыталась успокоить горячих турецких парней, также вызвала на место событий полицию", — отметил Форостяк.

"Один гость из Турции получил легкие телесные повреждения. От госпитализации он отказался. Еще пятеро наиболее активных участников конфликта были доставлены в Приморский отдел полиции для профилактической беседы", — добавил советник начальника главка.

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В областном главке полиции подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов в полной мере обеспечивают общественный порядок в Одессе.

Ранее сообщалось, что иностранное авто с коммунистической символикой задержали в Одессе.