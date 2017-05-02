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    Футболисты устроили массовую драку в финале Кубка России

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    Футболисты московского "Локомотива" и екатеринбургского "Урала" подрались на последних минутах финального матча Кубка России. Встреча проходила во вторник на сочинской арене "Фишт".
    RealRussia/Youtube

    Футболисты "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан и игроки "Урала" Артем Фидлер и Эдгар Манучарян получили красные карточки за участие в массовой драке игроков в концовке финального матча Кубка России.

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    Стычка игроков произошла добавленное время встречи, прошедшей во вторник в Сочи на стадионе "Фишт". Небольшой конфликт рядом со штрафной площадью "Урала" перешел в массовую драку, из-за которой судья матча Алексей Николаев вынужден был прервать игру. В итоге за активное участие в драке удаления заработали по два представителя каждой из команд.

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    Чтобы разнять дерущихся, на поле выбежали запасные игроки и члены персонала обеих команд, в том числе президент "Урала" Григорий Иванов, сообщает Р-Спорт.

    Матч завершился победой "Локомотива", который завоевал седьмой Кубок России в своей истории и получил право выступить на групповом этапе Лиги Европы-2017/18.

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