КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 4 мая, в Одессе на Куликовом поле произошла драка двух мужчин, сообщает "Одесский паблик".

Отмечается, что мужчина стал снимать цветы и венки с забора перед Домом профсоюзов и выбрасывать их.

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Очевидцы начали фотографировать его, после чего произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате, у одного из участников драки было разбито лицо. Мужчина покинул место драки, однако его противник вызвал полицию и погнался за своим обидчиком.

Прибывшая на место полиция вызвала скорую помощь.

rupor.od.ua На Куликовом поле в Одессе произошла драка

Напомним, во вторник в Одессе прошли мероприятия в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе столкновений погибли 48 человек.