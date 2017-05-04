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    На Куликовом поле в Одессе произошла драка

    (обновлено: )58206
    Мужчина стал снимать цветы и венки с забора перед Домом профсоюзов и выбрасывать их. Очевидцы начали фотографировать его, после чего произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.
    На Куликовом поле в Одессе произошла драка
    rupor.od.ua

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 4 мая, в Одессе на Куликовом поле произошла драка двух мужчин, сообщает "Одесский паблик".

    Отмечается, что мужчина стал снимать цветы и венки с забора перед Домом профсоюзов и выбрасывать их.

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    Очевидцы начали фотографировать его, после чего произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате, у одного из участников драки было разбито лицо. Мужчина покинул место драки, однако его противник вызвал полицию и погнался за своим обидчиком.

    Прибывшая на место полиция вызвала скорую помощь.

    rupor.od.ua
    На Куликовом поле в Одессе произошла драка

    Напомним, во вторник в Одессе прошли мероприятия в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе столкновений погибли 48 человек.

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