В Москве конная полиция разогнала драку фанатов "Спартака" и ЦСКА

"Спартак" в воскресенье со счетом 2:1 обыграл ЦСКА в рамках 26-го тура чемпионата России и увеличил отрыв от "красно-синих" в турнирной таблице до 10 очков. Болельщики во время матча активно использовали пиротехнику.

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"Столичные полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами ЦСКА (Москва) — "Спартак" (Москва). Все попытки спровоцировать нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции. Виновные лица привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка серьезных правонарушений допущено не было.