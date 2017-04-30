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    Россия

    В Москве конная полиция разогнала драку фанатов "Спартака" и ЦСКА

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    Столичные полицейские пресекли все попытки нарушить общественный порядок во время футбольного матча ЦСКА - "Спартак" в Москве, серьезных нарушений не допущено, сообщила пресс-служба главка МВД РФ Москвы.
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    "Спартак" в воскресенье со счетом 2:1 обыграл ЦСКА в рамках 26-го тура чемпионата России и увеличил отрыв от "красно-синих" в турнирной таблице до 10 очков. Болельщики во время матча активно использовали пиротехнику.

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    "Столичные полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами ЦСКА (Москва) — "Спартак" (Москва). Все попытки спровоцировать нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции. Виновные лица привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка серьезных правонарушений допущено не было.

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