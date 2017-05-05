Пожилая женщина выбросилась из окна в Кривом Роге

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Долгинцевском районе Кривого Рога 60-летняя местная жительница совершила самоубийство, выпрыгнув из окна девятого этажа, сообщает "Днепр 24", со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Женщина погибла практически мгновенно.

По словам соседей, погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Она жила с сыном, который в момент совершения суицида отсутствовал.

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Предсмертной записки в личных вещах пенсионерки не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Харькове пенсионер выбросился с 7 этажа больницы.