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    Происшествия

    Пожилая женщина выбросилась из окна в Кривом Роге

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    Как выяснилось, погибшая женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Она жила с сыном, который в момент совершения суицида отсутствовал.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Долгинцевском районе Кривого Рога 60-летняя местная жительница совершила самоубийство, выпрыгнув из окна девятого этажа, сообщает "Днепр 24", со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

    Наручники
    УНИАН
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    Женщина погибла практически мгновенно.

    По словам соседей, погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Она жила с сыном, который в момент совершения суицида отсутствовал.

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    Предсмертной записки в личных вещах пенсионерки не обнаружено.

    Ранее сообщалось, что в Харькове пенсионер выбросился с 7 этажа больницы. 

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