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    В Харькове пенсионерка выбросилась с 15 этажа

    (обновлено: )15202
    В полиции сообщили, что погибшая 62-летняя пенсионерка ранее уже неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Харькове 62-летняя пенсионерка покончила жизнь самоубийством, выбросившись с 15 этажа, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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    УНИАН
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    "Для установления обстоятельств выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. 62-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна свои квартиры, расположенной на 15 этаже. Из объяснений сына погибшей стало известно, что женщина ранее неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством", — сообщает подробности полиция.

    Предварительно факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства.

    Ранее сообщалось, что иностранец разбился во Львове, выпав из окна пятого этажа арендованной им квартиры.

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