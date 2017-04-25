В Харькове пенсионерка выбросилась с 15 этажа

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Харькове 62-летняя пенсионерка покончила жизнь самоубийством, выбросившись с 15 этажа, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Для установления обстоятельств выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. 62-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна свои квартиры, расположенной на 15 этаже. Из объяснений сына погибшей стало известно, что женщина ранее неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством", — сообщает подробности полиция.

Предварительно факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что иностранец разбился во Львове, выпав из окна пятого этажа арендованной им квартиры.