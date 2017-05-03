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    В Киевской области мужчина на глазах дочери выбросил из окна лабрадора

    (обновлено: )11521
    Находясь в квартире вместе с 12-летней дочерью, мужчина схватил лабрадора за ошейник и выбросил животное с балкона 3-го этажа. Пес получил многочисленные переломы.
    Щенки лабрадора в кинологическом центре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киевской области будут судить мужчину, который на глазах своей дочери выбросил из окна 7-месячную собаку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

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    "Киево-Святошинская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который ради мести жене, в присутствии своего малолетнего ребенка, действуя умышленно, в нарушение ч. 2 ст. 18 Закона "О защите животных от жестокого обращения", совершил издевательство над собственным животным с применением жестоких методов", — сказано в сообщении.

    Установлено, что мужчина, находясь в квартире вместе с 12-летней дочерью, схватил лабрадора за ошейник и выбросил животное с балкона 3-го этажа. Пес получил многочисленные переломы.

    Киево-Святошинская прокуратура сообщила мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (издевательство над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов в присутствии малолетнего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до двух лет.

    Обвинительный акт утвержден процессуальным руководителем и направлен в суд для рассмотрения по существу.

    ​Напомним, 4 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается ужесточение ответственности за издевательство над животными.

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