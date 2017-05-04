В Харькове пенсионер выбросился с 7 этажа больницы

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Харькове из окна больницы выбросился 74-летний мужчина, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области.

"У здания больницы, расположенной на улице Салтовское шоссе, было обнаружено тело мужчины. Установлено, что 74-летний погибший находился на лечении в медицинском учреждении и покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 7-го этажа", — сообщает подробности полиция.

Факт происшествия предварительно внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области, 30 апреля в 14:50 женщина выбросила из окна квартиры,которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.

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