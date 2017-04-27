В Днепре на дорогу вылились химикаты

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Грузовой автомобиль с жидкими химикатами перевернулся в Днепре, о пострадавших не сообщается.

ДТП произошло в среду на улице Павлова.

Согласно сообщению пресс-службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области, в грузовике был жидкий тефлон.

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области ДТП в Днепре, вылились химикаты

"В кузове грузовика находилась жидкость в закрытых ведрах, которая во время аварии разлилась. По словам спасателей, прибывшие на место, данная жидкость — "жидкий тефлон", — говорится в сообщении.

В ночь на четверг в Одессе иномарка влетела в витрину оружейного магазина. Два человека госпитализированы. По данным местных СМИ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.