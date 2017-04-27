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    Происшествия

    В Днепре на дорогу вылились химикаты

    (обновлено: )93
    По данным ГСЧС, жидкий тефлон вылился на дорогу в результате дорожно-транспортного происшествия: грузовик перевернулся на улице Павлова. Авария произошла в среду.
    ДТП в Днепре, вылились химикаты
    ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Грузовой автомобиль с жидкими химикатами перевернулся в Днепре, о пострадавших не сообщается.

    ДТП произошло в среду на улице Павлова.

    Согласно сообщению пресс-службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области, в грузовике был жидкий тефлон.

    ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
    ДТП в Днепре, вылились химикаты

    "В кузове грузовика находилась жидкость в закрытых ведрах, которая во время аварии разлилась. По словам спасателей, прибывшие на место, данная жидкость — "жидкий тефлон", — говорится в сообщении.

    В ночь на четверг в Одессе иномарка влетела в витрину оружейного магазина. Два человека госпитализированы. По данным местных СМИ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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