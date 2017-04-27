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    Под Троицким в результате обстрела погиб украинский военный

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (236)

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    В результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении, неподалеку Троицкого, погиб военнослужащий ВСУ.
    Позиции украинских военных в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В результате обстрела ополченцами позиций одной из механизированных бригад неподалеку Троицкого (Донецкая область) погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "По предварительной информации, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении, неподалеку Троицкого, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении, обнародованном на странице в Facebook.

    Как отметили в штабе, на этом направлении противник применял пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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