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    Лукашенко: Белоруссия направит гумпомощь жителям Донбасса

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    По словам белорусского президента Александра Лукашенко, Минск готов поддержать население в зоне конфликта "самым необходимым - продуктами и средствами гигиены".
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Белоруссия направит гуманитарную помощь жителям Донбасса, проживающим по обе стороны линии соприкосновения, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

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    "В ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца Белоруссия планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения", — сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. Слова белорусского лидера приводит в среду агентство Белта.

    Он пояснил, что Минск готов поддержать население в зоне конфликта "самым необходимым — продуктами и средствами гигиены".

    "Мы будем работать в контакте, чтобы найти самый короткий путь для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до людей и по одну сторону, и по другую сторону", — заявил Лукашенко.

    Президент подчеркнул, что Белоруссия будет и впредь делать все необходимое для урегулирования конфликта на востоке Украины. "По крайне мере, мне не стыдно смотреть в глаза ни украинскому народу, ни президенту Украины. Все, о чем просили нас украинские друзья, мы свято соблюдали. Делали все, что в наших силах. Впредь будет так", — добавил глава государства.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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