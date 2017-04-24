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    Семье американца, погибшего в Донбассе, не хватает денег на его похороны

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (195)

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    Брат погибшего парамедика Джозефа Стоуна Мэттью Стоун разместил на своей странице в социальной сети Facebook ссылку на ресурс по сбору пожертвований на организацию похорон.
    Подрыв автомобиля в центре Мариуполя
    facebook.com/don.gp.gov.ua

    ВЕНА, 24 апр — РИА Новости Украина. Семья американского парамедика Джозефа Стоуна, погибшего при подрыве машины патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, собирает средства на организацию его похорон в интернете.

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    Брат погибшего Мэттью Стоун разместил на своей странице в социальной сети Facebook ссылку на ресурс по сбору пожертвований. Как следует из публикации, размещенной от имени другого человека, Мэттью в последнее время не работал и сейчас "у него нет ресурсов, чтобы справиться с этой трагедией".

    ОБСЕ
    lug-info.com
    Подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе: кадры с места ЧП

    Так, брату погибшего предстоит поехать в Аризону, где живет их мать, чтобы поддержать ее. Кроме того, деньги потребуются для возвращения домой тела погибшего и организации похорон.

    "Джо Стоун был героем. Один из тех редких людей, чья самоотверженность и храбрость делают этот мир лучше", — отмечается в публикации.

    За сутки с момента запуска кампании из требуемых 5 тысяч долларов США собрано 3570 долларов.

    В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. По словам замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга, тело погибшего члена мониторинговой миссии было перевезено на подконтрольную Киеву территорию.

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