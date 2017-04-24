СММ ОБСЕ проведет внутреннее расследование подрыва автомобиля в Донбассе

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. СММ ОБСЕ проведет внутреннее расследование подрыва автомобиля миссии в Донбассе, сообщил заместитель главы миссии Александр Хуг.

Читайте также: ОБСЕ проведет внутреннее расследование подрыва авто — спецкор

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля.

"Мы на постоянной связи с органами власти Украины, в то же время мы проведем наше внутреннее расследование, дадим внутреннюю оценку", — сказал Хуг на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, кто будет расследовать подрыв автомобиля миссии в Донбассе.