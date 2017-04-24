наверх
24.04.201719:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.15
  • USD26.73- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    СММ ОБСЕ проведет внутреннее расследование подрыва автомобиля в Донбассе

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (190)

    114
    По словам заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга, миссия на постоянной связи с органами власти Украины, но в то же время проводится внутреннее расследование.
    Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области
    Народная милиция ЛНР | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. СММ ОБСЕ проведет внутреннее расследование подрыва автомобиля миссии в Донбассе, сообщил заместитель главы миссии Александр Хуг.

    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden
    ОБСЕ проведет внутреннее расследование подрыва авто - спецкор

    Читайте также: ОБСЕ проведет внутреннее расследование подрыва авто — спецкор

    Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля.

    "Мы на постоянной связи с органами власти Украины, в то же время мы проведем наше внутреннее расследование, дадим внутреннюю оценку", — сказал Хуг на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, кто будет расследовать подрыв автомобиля миссии в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Выборы президента Франции
    Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Актер Кирилл Сафонов
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский