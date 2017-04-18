В Харькове "Лада" влетела в троллейбус, есть жертвы

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль ВАЗ во вторник столкнулся с троллейбусом в Харькове, в результате чего женщина 1973 года рождения, которая была в машине, скончалась от полученных травм на месте.

Авария произошла в 11:35 по проспекту Архитектора Алешина (ранее — пр. Орджоникидзе).

Установлено, что ВАЗ под управлением 44-летнего водителя двигался со стороны улицы Библика в направлении ул. Мира и врезался в троллейбус, который стоял на остановке общественного транспорта в попутном направлении, сообщает kh.vgorode.ua.

Самого водителя с многочисленными травмами госпитализировали.

В СМИ также появилось видео, на котором запечатлен момент аварии в Харьковской области. Он попал на камеру девушки, которая в тот момент снимала танец своей подруги.