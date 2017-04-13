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    В Луганской области подорвали железнодорожные пути

    (обновлено: )36930
    Как уточнили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации, воронка от взрыва была обнаружена на 48 км железнодорожного перегона станций Шипилово-Сентяновка.
    Вид на железную дорогу. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Луганской области на одном из железнодорожных перегонов произошел взрыв, сообщает пресс-служба региональной государственной администрации.

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    "На перегоне станций Шипилово-Сентяновка на 48 км обнаружена воронка от взрыва диаметром 4 метра и глубиной 3 метра", — говорится в сообщении.

    В результате взрыва повреждены железнодорожные пути.

    "Это является свидетельством циничного и коварного плана врага разрушить нашу гражданскую инфраструктуру", — отметили в ОГА.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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