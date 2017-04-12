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    В Луцке глава райгосадминистрации подрался с депутатом

    (обновлено: )2610
    Депутат от ВО "Свобода" сообщил полиции, что в помещении сессионного зала Луцкого районного совета его избил 49-летний житель Луцкого района - председатель райгосадминистрации.
    Машина патрульной полиции в Луцке
    volynpost.com

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В сессионном зале Луцкого районного совета глава райгосадминистрации Игорь Ярмольский избил депутата райсовета, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Волынской области.

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    "Вчера, 11 апреля, вечером в дежурную часть Луцкого отделения полиции обратился 36-летний житель района, депутат районного совета, член одной из политических партий. Заявитель сообщил, что после обеда, в помещении сессионного зала Луцкого районного совета его избил 49-летний житель Луцкого района — председатель райгосадминистрации", — говорится в сообщении.

    За медицинской помощью пострадавший не обращался.

    По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном легком телесном повреждении.

    По данным волынских СМИ, Ярмольский избил члена ВО "Свобода" Вадима Веремчука.

    Ранее сообщалось о марше сторонников "Свободы" и "Правого сектора" в Киеве.

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