В Луцке глава райгосадминистрации подрался с депутатом

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В сессионном зале Луцкого районного совета глава райгосадминистрации Игорь Ярмольский избил депутата райсовета, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Волынской области.

"Вчера, 11 апреля, вечером в дежурную часть Луцкого отделения полиции обратился 36-летний житель района, депутат районного совета, член одной из политических партий. Заявитель сообщил, что после обеда, в помещении сессионного зала Луцкого районного совета его избил 49-летний житель Луцкого района — председатель райгосадминистрации", — говорится в сообщении.

За медицинской помощью пострадавший не обращался.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном легком телесном повреждении.

По данным волынских СМИ, Ярмольский избил члена ВО "Свобода" Вадима Веремчука.

Ранее сообщалось о марше сторонников "Свободы" и "Правого сектора" в Киеве.