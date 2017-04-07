Тягнибок о давних планах "Свободы" отстранить Садового

Учитывая те события, которые произошли в Грибовичах Львовской области почти год назад, возможно, стоило сделать смелый шаг и добиться отставки Андрея Садового с должности мэра Львова, заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"В украинском законодательстве о местном самоуправлении четко указано, что компетенция вывоза отходов лежит исключительно в полномочиях исполнительной власти. В свое время у "Свободы" была большая фракция и мы постоянно пытались городскому председателю Львова Андрею Садовому указывать на проблемы с мусором в городе. Мы даже инициировали сессию в Грибовичах, приводили инвесторов для строительства мусороперерабатывающего завода. Так, желающих сотрудничать было около 43 инвесторов, однако они были необоснованно отвергнуты городскими властями", — рассказал Тягнибок в эфире телеканала ZIK.

При этом он отметил, что "Свобода" имела все шансы как минимум поставить на рассмотрение вопрос об отставке Андрея Садового, однако не сделала этого.

"Закон прописан таким образом, что должны быть четко указаны юридические основания для отстранения от должности городских чиновников, в том числе и мэра города. Ведь предшественник Андрея Садового, после отстранения от должности, смог через суд вернуть себе кресло мэра. "Свобода" не решилась на такой шаг, ведь понимала, что для такого предложения нет юридических оснований. Однако, учитывая те события, которые произошли в Грибовичах, возможно, и стоило сделать такой шаг", — предположил Тягнибок.

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В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП "Збиранка", так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.