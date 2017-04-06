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    Фотоленты

    Фотоитоги 6 апреля: радость Порошенко, разборки в Полтаве и файеры в Луцке

    (обновлено: )29901
    Президент Петр Порошенко объявляет о положительном голосовании в Европарламенте по безвизу для Украины
    Столкновения в центре Полтавы
    В Луцке файеры и «взрывы» под горсоветом, активисты требуют назначения выборов
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Торжественные проводы призывников в армию в Запорожье
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Мисс Мира – 2009, 30-летняя Кайане Лопес, стала мэром Гибралтара
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Взрыв у школы в Ростове-на-Дону
    Аллея героев АТО в Днепре откроется в мае
    Президент Петр Порошенко объявляет о положительном голосовании в Европарламенте по безвизу для Украины
    Президент Петр Порошенко объявляет о положительном голосовании в Европарламенте по безвизу для Украины.
    скриншот видео
    Столкновения в центре Полтавы
    Столкновения в центре Полтавы
    ГУ НП Украины в Полтавской области
    В Луцке файеры и «взрывы» под горсоветом, активисты требуют назначения выборов
    ВолиньPost
    Газетный ряд в Полтаве: кровь и поврежденная арка
    Новини Полтавщини
    Торжественные проводы призывников в армию в Запорожье
    Торжественные проводы призывников в армию в Запорожье.
    УНИАН
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    УНИАН
    Мисс Мира – 2009, 30-летняя Кайане Лопес, стала мэром Гибралтара
    twitter.com/GibraltarGov
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    YASUYOSHI CHIBA / AFP
    Взрыв у школы в Ростове-на-Дону
    Сотрудник полиции на месте взрыва у школы в Ростове-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Аллея героев АТО в Днепре откроется в мае
    Аллея героев АТО в Днепре откроется в мае
    056.ua

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    Президент Петр Порошенко объявляет о положительном голосовании в Европарламенте по безвизу для Украины.

    Европейский парламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге поддержал отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны, сообщил президент Петр Порошенко в ходе 10-го Киевского форума по безопасности.

    Порошенко, Яценюк и Гройcман узнали итоги голосования Европарламента. Видео
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    Порошенко, Яценюк и Гройcман узнали итоги голосования по безвизу: реакция

    "Поступила новость, что 521 голос в Европейском парламенте "за" безвизовый режим с Украиной", — сообщил глава государства, не скрывая радости от этого события.

    Читайте также: Без ажиотажа. Грузины не спешат в Европу в первый день безвиза

    Полиция завела пять уголовных дел по факту драки в центре Полтавы, сообщает управление Национальной полиции в области в четверг. По данным полиции, накануне вечером три человека пострадали в результате столкновений между участниками митинга против постройки арки в центре города и представителями частной охранной фирмы: один человек получил ножевое ранение, еще один — повреждения головы, также травмирован патрульный полицейский. 

    Смотрите также: Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий

    Представители "Национального корпуса — Волынь" собрались под Луцким горсоветом, призвав депутатов "прекратить цирк" и ускорить назначение выборов. Под зданием они жгли файеры и дымовые шашки, после чего зашли в сессионный зал, чтобы выразить свою позицию.

    Смотрите также: В Киеве протестуют автоперевозчики: шины, палатки и драка

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