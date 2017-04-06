Фотоитоги 6 апреля: радость Порошенко, разборки в Полтаве и файеры в Луцке

Европейский парламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге поддержал отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны, сообщил президент Петр Порошенко в ходе 10-го Киевского форума по безопасности.

"Поступила новость, что 521 голос в Европейском парламенте "за" безвизовый режим с Украиной", — сообщил глава государства, не скрывая радости от этого события.

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Полиция завела пять уголовных дел по факту драки в центре Полтавы, сообщает управление Национальной полиции в области в четверг. По данным полиции, накануне вечером три человека пострадали в результате столкновений между участниками митинга против постройки арки в центре города и представителями частной охранной фирмы: один человек получил ножевое ранение, еще один — повреждения головы, также травмирован патрульный полицейский.

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Представители "Национального корпуса — Волынь" собрались под Луцким горсоветом, призвав депутатов "прекратить цирк" и ускорить назначение выборов. Под зданием они жгли файеры и дымовые шашки, после чего зашли в сессионный зал, чтобы выразить свою позицию.

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