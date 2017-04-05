Спецкор: в Польше не спешат комментировать обстрел консульства в Луцке

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Консульства Польши восстановили работу в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Витольд Ващиковский. Польское посольство в Киеве и дипломатические представительства в нескольких городах были закрыты 29 марта из-за случая с обстрелом из гранатомета консульства в Луцке.

В СБУ этот обстрел квалифицировали как теракт. Также в ведомстве рассказали, что одновременно с нападением была предпринята попытка перекрытия трассы "Львов — Рава-Русская". По словам Ващиковского, дипломатические учреждения Польши в Украине находятся под усиленной охраной Национальной гвардии.

Как повлияли данные события на украинско-польские отношения рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "Голоса Украины" Иван Козловский.

Повлияла ли ситуация с обстрелом консульства в Луцке на украинско-польские отношения?

— Ситуация в целом на украинско-польские отношения не повлияла. Украина и Польша начали регистрировать случаи с 2014 года. Определенные ситуации были и в Польше. Речь шла об уничтожении или осквернение мест памяти украинцев на территории Польши. Украина и Польша знают, откуда ноги растут и поэтому довольно сдержанно подходят к разнообразным ситуациям. Ни Украина, ни Польша не дают не взвешенных комментариев и оценок, пока соответствующие органы не сделают соответствующих выводов: не проведут следствие и расследование. Так случилось и в этот раз. На двусторонние отношения эта ситуация негативного влияния не имела. Можно сказать, что потерпевшими или пострадавшими в данной ситуации оказались украинские работники и граждане Украины, которые желали получать визы в республику Польша. Целых шесть дней фактического простоя польских консульств — это означает довольно значительное количество не выданных виз. Одно польское консульство во Львове в день рассматривало около двух тысяч визовых заявлений.

Ранее польская сторона говорила, что будет усиливать охрану дипломатических учреждений своими силами.

— Есть определенные международные конвенции, которые регулируют деятельность дипломатических представительств за рубежом и есть определенный круг офицеров пограничной службы или службы безопасности, которые обеспечивают охрану своих дипломатических представительств за рубежом. Если говорить о вооруженной охране, то ответственность возложена на правительства стран.

Изменились ли как-то условия пребывания для украинцев в Польше после инцидента в Луцке?

— Я о таких фактах не слышал и в СМИ об этом не сообщали. К моим знакомым украинцам, которые находятся в Польше, также особого внимания со стороны польских спецслужб нет. Если речь идет о проблемах пересечения границы, они не имеют привязки к тем или иным инцидентам, в частности, с памятником или консульством. Проблемы на границе имеют совсем другой характер.

Ранее главный редактор портала украинцев в Польше prostir.pl Игорь Исаев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что польская сторона использует ситуацию с обстрелом консульства в Украине со своей целью.