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    Донецкая фильтровальная станция снова прекратила работу

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (47)

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    Как заявил начальник управления полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, "боевики не прекращают обстрелы Авдеевки... По состоянию на 20.00 Донецкая фильтровальная станция не работает".
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    dan-news.info

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В среду вечером Донецкая фильтровальная станция в Донбассе в очередной раз прекратила работу из-за обстрелов со стороны ополченцев. Об этом заявил начальник управления полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

    Авдеевка после обстрела Градов
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Спецкор: перемирие в Донбассе - это звук нового обстрела

    "Боевики не прекращают обстрелы Авдеевки… По состоянию на 20.00 Донецкая фильтровальная станция не работает", — написал Аброськин на своей странице в Facebook

    Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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