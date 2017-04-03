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    Происшествия

    В Днепропетровской области 16 человек пострадали при взрыве гранаты

    (обновлено: )26710
    По информации полиции, гранату бросил 25-летний ранее судимый житель города Подгороднее Днепропетровской области, на момент происшествия он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
    В Днепропетровской области 16 человек пострадали при взрыве гранаты
    ГУ НП в Днепропетровской области

    Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады
    ГУ НП в Луганской области
    Мины, гранаты и тротил, найденные на месте блокады в Донбассе
    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В результате взрыва гранаты возле кафе в Днепропетровской области пострадали шестнадцать человек, сообщило в понедельник областное управление национальной полиции Украины.

    По данным полиции, в ночь на понедельник в селе Знаменовка Новомосковского района возле кафе, расположенном на центральной улице, молодой человек бросил на землю гранату.

    "В результате взрыва за медицинской помощью в Новомосковскую районную больницу с телесными повреждениями, в основном легкими, обратились 16 граждан. Также был поврежден автомобиль владелицы кафе, который взял на себя основной удар и предупредил более тяжелые последствия, к которым мог привести взрыв гранаты", — говорится в сообщении.

    ГУ НП в Днепропетровской области
    В Днепропетровской области 16 человек пострадали при взрыве гранаты

    Полицейские изъяли на месте происшествия запал к гранате, 19 металлических фрагментов, вероятно, осколков от гранаты, и куртку черного цвета.

    По информации полиции, гранату бросил 25-летний ранее судимый житель города Подгороднее Днепропетровской области — он отдыхал в ту ночь в кафе и на момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время конфликта и последующей драки с другими отдыхающими развлекательного заведения мужчина вытащил из кармана гранату и бросил ее на землю у здания кафе, заявили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестный взорвал гранату в аптеке.

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