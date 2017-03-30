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    В Ясиноватой из-за обстрела погибли два мирных жителя

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    В самопровозглашенной ДНР сообщили, что в результате обстрела Ясиноватой на улицах Фестивальной и Тимирязева погибли двое мужчин.
    Многоквартирный жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в городе Ясиноватая Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Власти подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой подтвердили гибель двух мирных жителей в результате обстрела города.

    Пункт пропуска. Архивное фото
    zahidnuy.kordon / Facebook
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    Ранее в Минобороны ДНР заявили, что Ясиноватая подверглась обстрелу, по предварительным данным, погибли два мирных жителя.

    "Обстрел начался в 18.00. Было попадание в дом по улице Фестивальная, погиб мужчина. Прямое попадание в частный жилой по улице Тимирязева, погиб еще один мужчина", — сообщили РИА Новости в администрации Ясиноватой.

    По данным местных властей, в результате повреждено семь домов.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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