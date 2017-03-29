Компания Nord перенесла производство из Донбасса в Китай

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Украинский производитель бытовой техники Nord Group Holding (ПАО "Норд", Краматорск, Донецкая область) перенес производство холодильников в Китай, сообщили в компании.

"На протяжении уже более 50-лет NORD выпускался на мощностях Донецкого завода холодильников в Украине. Со времени консервации завода в 2014 году, в течение последних 2-х лет мы проанализировали десятки ведущих мировых производственных площадок в поисках наилучшего высокотехнологичного производства холодильников. Стараясь сохранить и перенести накопленный опыт в конструкторских разработках, а также учитывая практику большинства европейских и мировых торговый марок (Siemens, Whirlpool, Samsung) было принято решение остановить свой выбор на китайской производственной площадке мирового лидера компании Midea", — говорится в сообщении.

В компании прогнозируют появление новых моделей бытовой техники торговой марки NORD весной 2017 года.

ПАО "Норд" с 1 августа 2016 года объявило о полной консервации своих мощностей в Донецке. Midea основана в 1968 году и является одним из крупнейших производителей и экспортеров бытовой техники в Китае.

Nord Group Holding — единственный в Украине производитель сложной бытовой техники (кухонных плит, торгово-холодильного оборудования, компрессоров), предприятие полного цикла, на котором производятся все детали, инструменты, сборка и упаковка холодильников.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.