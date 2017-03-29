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    Общество

    Пункты пропуска в Донбассе со среды меняют режим работы

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    В Госпогранслужбе сообщили, что в связи с увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения в районе проведения АТО контрольные пункты въезда-выезда временно переходят на другой режим работы.
    КПП Золотое в Донбассе
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения антитеррористической операции (АТО) с 29 марта по 4 апреля переходят на продленный режим работы, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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    "В связи с определенным увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения в районе проведения АТО контрольные пункты въезда-выезда временно переходят на другой режим работы. Согласно решению штаба антитеррористической операции, с 29 марта по 4 апреля включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы КПВВ, с 7.00 до 19.30", — говорится в сообщении.

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    До соответствующего решения контрольные пункты в Донбассе работали с 7.00 до 18.30.

    В ГПСУ просят граждан учесть информацию о работе КПВВ при планировании поездок, а также при пересечении линии разграничения.

    По данным пограничников, за минувшие сутки через КПВВ "проследовали 30,1 тыс. человек, а также 4,3 тыс. транспортных средств".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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