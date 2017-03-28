Россия в любом случае не оставит жителей Донбасса в беде - Лавров

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Россия в любом случае не оставит жителей Донбасса в беде, и усилия Москвы будут нацелены на то, чтобы не допустить нового витка насилия на юго-востоке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши усилия и впредь будут нацелены на то, чтобы не позволить "горячим головам" в Киеве запустить на юго-востоке страны новый виток насилия. В любом случае жителей Донбасса в беде мы не оставим", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, сейчас процесс урегулирования на юго-востоке Украины буксует из-за "упорного нежелания украинского руководства выполнять свои обязательства по Минским соглашениям".

"Продолжим работать над тем, чтобы Киев прекратил блокаду Донбасса и приступил к их (Минских соглашений — ред.) полноценной реализации. Рассчитываем на аналогичный подход со стороны западных государств, неоднократно заявлявших о безальтернативности Минских договоренностей и необходимости их скорейшего осуществления", — подчеркнул Лавров.

По словам министра, главное, что предусматривают Минские соглашения, – прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. "Ни Россия, ни новый президент США, ни кто-либо еще не смогут сделать за стороны конфликта то, от чего зависит его урегулирование – договориться друг с другом напрямую о взаимных гарантиях безопасности и принципах строительства совместного будущего", — подчеркнул Лавров.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.