наверх
24.03.201720:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Часть Балаклеи до сих пор остается без света и газа

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (86)

    (обновлено: )23110
    Председатель Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский сообщил, что в субботу 140 работников газовой службы начнут подворный обход территории, которую успели разминировать работники ГСЧС.
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В результате пожара на военных складах и детонации боеприпасов в Харьковской области часть города Балаклея остается без света и газа, сообщил председатель Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский.

    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    facebook.com/slava.mavrichev
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее: локализация огня

    По его словам, в непосредственной близости к территории военного арсенала повалены 6 пролетов линии электропередач мощностью 10 кВт.

    "Сегодня они лежат, и мы не можем туда дойти, чтобы начать работы (по восстановлению электросети — Ред)", — сказал чиновник и добавил, что без света остается около 10% населения в городе. Полностью обесточено еще одно село, расположенное рядом со складами боеприпасов.

    "Без света у нас остается село Фащевка, в село Борщевка мы можем в 22.00 подать. В села Яковенково и Вербовка электроэнергия сегодня подана", — цитирует УНИАН Масельского.

    Чиновник отметил, что в субботу 140 работников газовой службы начнут подворный обход территории, которую успели разминировать работники ГСЧС.

    "Когда мы пройдем, закроем все газовые приборы, начнем постепенно включение (газа — Ред). Это у нас займет около 4-5 дней", — отметил Масельский.

    Читайте также: Балаклея: постоянные взрывы продолжаются – спецкор

    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В результате ЧП погибла женщина. В пятницу военным удалось начать тушение пожара.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ