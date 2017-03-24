Часть Балаклеи до сих пор остается без света и газа

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В результате пожара на военных складах и детонации боеприпасов в Харьковской области часть города Балаклея остается без света и газа, сообщил председатель Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский.

По его словам, в непосредственной близости к территории военного арсенала повалены 6 пролетов линии электропередач мощностью 10 кВт.

"Сегодня они лежат, и мы не можем туда дойти, чтобы начать работы (по восстановлению электросети — Ред)", — сказал чиновник и добавил, что без света остается около 10% населения в городе. Полностью обесточено еще одно село, расположенное рядом со складами боеприпасов.

"Без света у нас остается село Фащевка, в село Борщевка мы можем в 22.00 подать. В села Яковенково и Вербовка электроэнергия сегодня подана", — цитирует УНИАН Масельского.

Чиновник отметил, что в субботу 140 работников газовой службы начнут подворный обход территории, которую успели разминировать работники ГСЧС.

"Когда мы пройдем, закроем все газовые приборы, начнем постепенно включение (газа — Ред). Это у нас займет около 4-5 дней", — отметил Масельский.

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В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В результате ЧП погибла женщина. В пятницу военным удалось начать тушение пожара.