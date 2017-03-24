Пожар на складе боеприпасов в Балаклее: локализация огня

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РИА Новости Украина

Локализация ЧП на военных складах в городе Балаклея Харьковской области Украины завершена, военные приступили к ликвидации негативных последствий пожара. Власти страны сообщили о первой жертве детонации боеприпасов и продлили до 29 марта действие запрета на полеты в 40-километровой зоне вокруг арсенала.

По информации губернатора области Юлии Светличной, на данный момент ситуация в городе, где детонируют боеприпасы, нормализуется, число взрывов минимизировано, до конца дня ситуация еще улучшится. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что ликвидация пожара потребует 3-7 дней.

Вмешательство ГосЧС

Пожар на складе начался в ночь на четверг. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".

facebook.com/slava.mavrichev Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях

По информации Минобороны Украины, по состоянию на утро пятницы ситуация в Балаклее оставалась сложной, на территории военного склада продолжаются взрывы боеприпасов, но их количество существенно уменьшилось, что позволило военным завершить этап локализации и приступить к практической ликвидации негативных последствий. В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара планируется привлечь спецтехнику, в том числе шесть пожарных танков и две инженерные машины заграждения. На прилегающей к воинской части территории задание выполняют шесть групп разминирования, сообщают РИА Новости.

Подразделения Госслужбы по ЧС за минувшие сутки изъяли и обезвредили 74 взрывоопасных предмета и фрагмента боеприпасов на территории города. Также ликвидированы 15 пожаров за пределами склада, возникшие в результате попадания боеприпасов, сообщил глава ведомства Николай Чечеткин. УНИАН Взрывная Балаклея: была ли диверсия, поможет ли НАТО?

"На данный момент тушение пожара на территории арсенала осуществляется специальным подразделением минобороны с привлечением двух пожарных танков. На месте происшествия работают девять пиротехнических расчетов ГСЧС, которые разминируют безопасные секторы территории города и другие населенные пункты в 10-километровой зоне", — сообщил Чечеткин. По его данным, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены свыше 1,3 тысячи человек и 230 единиц техники.

Накануне президент Украины Петр Порошенко поручил попросить помощи НАТО для разминирования в Балаклее. В пятницу в НАТО подтвердили, что альянс получил запрос Киева о помощи, в частности о предоставлении защитного оборудования и устройств по обнаружению. Координационный центр призвал участвующие в программе страны, готовые полностью или частично отреагировать на запрос, направить ответ представителю Украины.

Ближе к обеду пятницы Светличная сообщила о постепенной нормализации ситуации в городе. "Количество взрывов на арсенале удалось минимизировать… Прогнозируем, что до конца дня ситуация еще улучшится. Работаем над этим", — написала она на своей странице в Facebook.

Первая жертва

Выступая с отчетом в Верховной Раде в пятницу, Чечеткин сообщил о первой жертве взрыва на складах боеприпасов. По его словам, под разрушенными конструкциями дома найдена погибшая женщина 1951 года рождения.

По информации министерства охраны здоровья, в результате попадания снаряда осколочное ранение головы получила женщина 1962 года рождения, ее жизнь вне опасности. Пострадавшей была предоставлена необходимая медицинская помощь. Позже власти сообщили, что количество пострадавших увеличилось до двух. По информации областного департамента здравоохранения, еще одну 78-летнюю пострадавшую нашли под завалами, у женщины травмы головы.

facebook.com/slava.mavrichev Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях

По предварительным данным, в результате попадания снарядов разрушены 12 частных хозяйственных сооружений. Взрывной волной и осколками боеприпасов частично повреждены кровля и окна в многоэтажных и частных домах, общеобразовательной школе, железнодорожной станции и других объектах. Местные власти продолжают эвакуацию населения из зоны ЧП, на данный момент около 36 тысяч жителей эвакуированы из Балаклеи и других населенных пунктов, расположенных в районе пожара.

"На месте развернуты 24 эвакуационных пункта, куда доставляют всех, кто не смог выехать на своих автомобилях или не имеет другого места жительства. Всех, кто находится сейчас в эвакуационных пунктах, мы обеспечим необходимыми продуктами питания, стационарными кроватями и постельным бельем", — сообщила Светличная. При этом минобороны Украины со ссылкой на главу районной администрации сообщило, что некоторые жители Балаклеи с утра пятницы начали возвращаться в город.

Версии

Рабочей версией причины пожара остается диверсия. "Имеем несколько лучшую тенденцию… некоторые уменьшения детонации боеприпасов, привлечена бронетехника для локализации распространения… Рабочей версией остается диверсия", — сообщил в пятницу главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге во Львове. Он отметил, что экспертиза установит окончательные причины взрыва. По его мнению, если начнет сокращаться число взрывов, то ликвидировать ЧП могут в течение недели.

Ранее Матиос заявлял, что, по словам очевидцев, перед началом пожара на складах был слышен звук, похожий на гул беспилотных летательных аппаратов. После этого в двух местах на одной из площадок произошли взрывы. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак также заявлял, что установлены свидетели, которые видели, что на склады боеприпасов было сброшено с летательного аппарата средство, которое, возможно, привело к взрыву. Минобороны обвинило ДНР и ЛНР в причастности к произошедшему, в самопровозглашенных республиках обвинения отвергли.

Кроме того, в СБ Украины связали взрывы в Балаклее с убийством бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло в четверг в центре Киева.

"Эти события, которые произошли в Харьковской области, и убийство бывшего депутата Госдумы России, подпадают под план и, к сожалению, взаимосвязаны", — заявил в пятницу советник главы СБУ Юрий Тандит. При этом он не уточнил, на чем основываются такие предположения спецслужб. Накануне Порошенко назвал неслучайным, что убийство Вороненкова произошло в один день со взрывами в Харьковской области.