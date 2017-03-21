Из системы безопасности на "Степной" исчезли данные о моменте взрыва

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Информация о моменте взрыва на шахте "Степная", где погибли восемь горняков, исчезла из унифицированной телекоммуникационной системы диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами (УТАС), заявил во вторник вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Авария на "Степной" госпредприятия "Львовуголь" во Львовской области произошла в начале марта. На участке находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным Минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков, позже число пострадавших шахтеров возросло до 23.

"Будут проводить расследование, почему именно во время взрыва были уничтожены все данные из системы УТАС, потому что последняя информация была в 7:30, а следующая информация была только в 12:38, авария произошла в 11:58", — заявил Зубко на брифинге по результатам очередного заседания правительственной комиссии по расследованию причин трагедии на шахте.

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По его словам, во время аварии в лаве "Степной" было только 156 кубов воздушной смеси вместо необходимых 453, а сама система УТАС, которая должна была бы известить об увеличении метана в воздухе и отключить все энергообеспечение шахты, не сработала, сообщает "Укринформ".

Зубко также добавил, что комиссия будет работать до 6 апреля, после чего передаст свои материалы в правоохранительные органы.