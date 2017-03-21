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    Из системы безопасности на "Степной" исчезли данные о моменте взрыва

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (65)

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    О том, что данные исчезли из УТАСа, сообщил во вторник вице-премьер-министр Геннадий Зубко. По его словам, информация отсутствует за период с 7:30 по 12:38.
    Шахта Степная во Львовской области
    УНИАН

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Информация о моменте взрыва на шахте "Степная", где погибли восемь горняков, исчезла из унифицированной телекоммуникационной системы диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами (УТАС), заявил во вторник вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

    Михаил Волынец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв на "Степной": шахтеры работали на изношенном оборудовании – Волынец

    Авария на "Степной" госпредприятия "Львовуголь" во Львовской области произошла в начале марта. На участке находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным Минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков, позже число пострадавших шахтеров возросло до 23.

    "Будут проводить расследование, почему именно во время взрыва были уничтожены все данные из системы УТАС, потому что последняя информация была в 7:30, а следующая информация была только в 12:38, авария произошла в 11:58", — заявил Зубко на брифинге по результатам очередного заседания правительственной комиссии по расследованию причин трагедии на шахте.

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    По его словам, во время аварии в лаве "Степной" было только 156 кубов воздушной смеси вместо необходимых 453, а сама система УТАС, которая должна была бы известить об увеличении метана в воздухе и отключить все энергообеспечение шахты, не сработала, сообщает "Укринформ".

    Зубко также добавил, что комиссия будет работать до 6 апреля, после чего передаст свои материалы в правоохранительные органы.

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