Шахта "Степная" возобновит работу на следующей неделе - ОГА

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Шахта №10 "Степная" объединения "Львовуголь", где 2 марта произошел взрыв, может возобновить добычу угля по решению государственной комиссии, и такое решение может быть принято уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

"Шахта "Степная" не работает в штатном режиме, но горные службы уже передали шахту для подготовки лав и возобновления добычи, — сказал Синютка. — Для этого нужно решение комиссии. На следующей неделе такое решение может быть".

Синютка также напомнил, что на следующей неделе в область поступит государственная материальная помощь семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва.

"Из местного бюджета мы выделили 1,7 млн грн — по 100 тыс. семьям погибших и по 60 тыс. 40 тыс. и 20 тыс. пострадавшим — в зависимости от сложности травм, — сказал Синютка. — Сейчас в больницах находятся 23 горняка. На следующей неделе они получат средства из государственного бюджета".

Напомним, авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла в четверг. По данным госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек.