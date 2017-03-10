На помощь пострадавшим горнякам "Степной" выделили почти 1,8 млн грн

Yuriy Dyachyshyn / AFP

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Власти Львовской области выделили на помощь пострадавшим горянкам шахты "Степная" 1,78 миллиона гривен помощи, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Из областного бюджета для предоставления единовременной адресной помощи пострадавшим горнякам шахты "Степная" выделили 1,78 миллиона гривен. Семьям погибших выплатят по 100 тысяч гривен (3,7 тысячи долларов), а потерпевшим различной степени тяжести — от 20 до 60 тысяч гривен (от 740 долларов до 2,2 тысячи долларов)", — говорится в сообщении пресс-службы.

В начале марта произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" во Львовской области. По данным ГСЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным Минздрава, после аварии госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек.

После аварии Кабмин создал государственную комиссию для проверки всех угледобывающих предприятий страны на предмет обеспечения средствами защиты и соблюдения норм безопасности.