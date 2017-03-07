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    Семьям пострадавших и погибших горняков шахты "Степная" выделили 1,7 млн грн

    Тема:

    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (46)

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    Семьям погибших на шахте "Степной" горняков направят по 100 тыс грн помощи из областного бюджета. Предусмотрено выделить по 60 тыс грн шахтерам, которые сильно пострадали во время трагедии.
    Шахта Степная во Львовской области
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Львовский областной совет выделил 1,7 млн грн пострадавшим шахтерам и семьям погибших горняков в результате аварии на шахте "Степная", сообщает пресс-служба облсовета.

    Авария произошла на шахте в Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Авария на шахте "Степная": подведение итогов

    "Семьям погибших на шахте "Степной" горняков направят по 100 тыс. грн помощи из областного бюджета. Кроме этого, предусмотрело выделить по 60 тыс. грн шахтерам, которые сильно пострадали во время трагедии, а также по 40 тыс. грн — горнякам со средней степенью тяжести травм и по 20 тыс. грн — работникам шахты с легкими травмами", — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что общая сумма помощи составляет 1,7 млн грн. 

    Также отмечается, что для выполнения данного решения были внесены изменения в Комплексную программу социальной поддержки отдельных категорий граждан.

    Напомним, авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла в четверг. По данным госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек

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