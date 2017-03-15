наверх
15.03.201720:22
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция обвинила ополченцев в обстрелах Авдеевки

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (806)

    (обновлено: )21
    В полиции Донецкой области сообщили, что в результате обстрела произошло попадание в жилой дом, город до сих пор без электричества, ремонт запланирован на утро четверга.
    Авдеевка после обстрелов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Ополченцы снова обстреляли Авдеевку, попав в жилой дом, однако пострадавших нет, сообщает замглавы нацполиции — начальник управления полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    В АТО Авдеевка без света, под Мариуполем обстрел

    "Авдеевка. Боевики ДНР обстреляли в очередной раз город. Попадание в жилой дом по улице Чернышевского, 72. К счастью, пострадавших нет. Город без электричества (был обесточен на днях — Ред,). Ремонтные работы запланированы на утро", — написал Аброськин в Facebook.

    Ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что электроснабжение Авдеевки по состоянию на утро среды не восстановлено.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Конец "Минска-2": Украине нужно учиться жить без света, зарплат и пенсий

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также: Реинтегрировать или отдать? Пути разрешения конфликтов в Донбассе и Крыму

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ситуация на блокпосту возле Константиновки
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    КПП "Золотое" в Донбассе
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Национальный Банк Украины
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Певица Алла Пугачева. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ