Парасюк: сотрудники СБУ применили огнестрельное оружие

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Штаб торговой блокады Донбасса сообщил о захвате сотрудниками СБУ "редута" на железнодорожной станции "Кривой Торец" в поселке Щербиновка. Нардеп Владимир Парасюк сообщил, что при штурме сотрудники СБУ применили огнестрельное оружие.

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"Сильно избили наших ребят! Штурм проходил с приминением БТРов и огнестрельного оружия. Была заглушена мобильная связь. Много раненых", – написал Парасюк в Facebook, призвав "подтягиваться" всех, кто может.

Ранее сообщалось, что участники блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.