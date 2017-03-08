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    В ЛНР сообщили об 11 обстрелах за сутки со стороны ВСУ

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (259)

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    Обстрелы велись в направлении позиций Народной милиции в районе населенных пунктов Сокольники, Калиновка, Логвиново, Лозовое, Калиново, Санжаровка, Золотое, Марьевка. Уточняется, что в результате артобстрела поселка Донецкий повреждены два жилых дома и хозпостройка.
    Ополченцы в районе Луганска
    Associated Press Mstyslav Chernov

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. ВСУ 11 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

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    "За сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив 122-мм артиллерию, 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы, БМП-1 и стрелковое оружие", — заявил собеседник агентства.

    По данным пресс-службы, обстрелы велись в направлении позиций Народной милиции в районе населенных пунктов Сокольники, Калиновка, Логвиново, Лозовое, Калиново, Санжаровка, Золотое, Марьевка. Уточняется, что в результате артобстрела поселка Донецкий повреждены два жилых дома и хозпостройка.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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